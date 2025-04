Cette comédienne de la série Dumas attend un bébé!

Et comme ils ont le sens de la mise en scène, ils ont partagé la nouvelle de façon super originale: en publiant une fausse affiche de film sur Instagram, intitulée Meet the Parents (Rencontrez les parents), où ils sont tous les deux les vedettes. Une façon drôle, tendre et pleine de créativité d’annoncer cette belle étape à venir!

«🎬 Le plus beau rôle de notre vie! ❤️



Nous ne pourrions être plus heureux du casting de ce film qui promet d'être riche en émotions et en rebondissements! ✨», dévoile la comédienne sur Instagram.

Les amoureux ont d'ailleurs aussi dévoilé qu'ils attendaient une petite princesse!