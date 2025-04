Karine Gonthier-Hyndman est la nièce de cet acteur célèbre

Karine Gonthier-Hyndman était invitée à la première montréalaise du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan hier soir. Pour l'occasion, la comédienne était très bien accompagnée!

Son oncle bien connu était à ses côtés. Il s'agit de James Hyndman.

L'acteur de la nouvelle série L’Appel et la vedette du film Deux femmes en or ont pris la pose devant les nombreux photographes sur le tapis rouge. Voici l'adorable photo de James Hyndman et sa nièce, Karine Gonthier-Hyndman: