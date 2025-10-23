Debbie Lynch-White: «les femmes de tous les poids en souffrent»

Début du contenu principal.
Debbie Lynch-White aborde ouvertement la grossophobie et la culture de la diète.
Depuis quelques jours, elle est le visage de la nouvelle campagne de l’organisme Équilibre, présentée à travers une vidéo bienveillante largement partagée sur les médias sociaux.
Dans le cadre de cette campagne, la comédienne a pris part au balado de Pézie et Sansdrick, On s’connait pas tant que ça.
Lors de l’entrevue, elle a abordé les microagressions liées au poids des femmes.
Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux, elle explique que la valorisation du corps mince est avant tout une construction culturelle.
«T'sais, je veux dire, moi j'ai voyagé dans d'autres pays, puis genre j'étais une reine pour eux autres... Il y a dans d'autres pays, en plus, t'sais, je suis leur standard de beauté là-bas, t'sais. Fait que c'est super culturel, puis c'est super nocif, t'sais.»
Un peu plus loin dans l’extrait, elle explique que cette pression liée à l’image corporelle est très difficile à vivre pour tout le monde, peu importe la taille ou le type de corps.
«Il y a quelque chose qui a un impact très fort sur les femmes, beaucoup sur les hommes aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent sans en parler.»
La campagne La grossophobie, ça suffit! se déroule jusqu’au 31 octobre.
