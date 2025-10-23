Debbie Lynch-White: «les femmes de tous les poids en souffrent»

Dans le cadre de cette campagne, la comédienne a pris part au balado de Pézie et Sansdrick, On s’connait pas tant que ça.

Lors de l’entrevue, elle a abordé les microagressions liées au poids des femmes.

Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux, elle explique que la valorisation du corps mince est avant tout une construction culturelle.

«T'sais, je veux dire, moi j'ai voyagé dans d'autres pays, puis genre j'étais une reine pour eux autres... Il y a dans d'autres pays, en plus, t'sais, je suis leur standard de beauté là-bas, t'sais. Fait que c'est super culturel, puis c'est super nocif, t'sais.»

