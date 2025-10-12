La magnifique propriété de Marc Labrèche s’est envolée pour 2,5 M$

Marc Labrèche vient de tourner la page sur une demeure d’exception!

Située en Montérégie, au 3725 rang des Étangs, à Saint-Jean-Baptiste, sa maison de style farmhouse a trouvé preneur pour 2,525 M$, un montant qui reste plus du double de ce qu’il avait payé il y a à peine trois ans!

Construite en 1957 et entièrement rénovée par Labrèche et sa conjointe, la propriété compte 20 pièces, dont quatre chambres, quatre salles de bains et une salle d’eau. Véritable havre de détente, elle est équipée d’une piscine intérieure creusée, d’un gym privé et même d’un cinéma maison!