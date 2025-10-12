La magnifique propriété de Marc Labrèche s’est envolée pour 2,5 M$

Début du contenu principal.
Marc Labrèche vient de tourner la page sur une demeure d’exception!
Située en Montérégie, au 3725 rang des Étangs, à Saint-Jean-Baptiste, sa maison de style farmhouse a trouvé preneur pour 2,525 M$, un montant qui reste plus du double de ce qu’il avait payé il y a à peine trois ans!
Construite en 1957 et entièrement rénovée par Labrèche et sa conjointe, la propriété compte 20 pièces, dont quatre chambres, quatre salles de bains et une salle d’eau. Véritable havre de détente, elle est équipée d’une piscine intérieure creusée, d’un gym privé et même d’un cinéma maison!
L’extérieur n’est pas en reste: la demeure repose sur un terrain de 150 000 pi² (14 171 m²), où l’on retrouve un grand étang, un terrain de tennis et un garage détaché pour trois voitures. Le garage abrite également une unité aménagée comprenant une chambre, une salle de bain et un atelier parfait pour des projets artistiques ou créatifs.
Cette maison n’était pas inconnue du milieu artistique car Marc l’avait achetée en avril 2022 de deux figures bien connues: Marie Tifo et Pierre Curzi, pour la somme de 1,11 M$. Depuis, Marc et sa conjointe avaient entrepris des rénovations majeures pour moderniser la propriété!
Mise en vente au printemps dernier pour 2,9 M$, la maison a finalement été cédée début septembre pour 375 000 $ de moins que le prix demandé initialement. Malgré ce rabais, l’affaire demeure extrêmement rentable pour Marc Labrèche, qui a doublé son investissement en trois ans.
Selon l’acte de vente signé le 9 septembre dernier, les nouveaux propriétaires ont dû verser en plus un droit de mutation de 63 903 $ à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Les taxes municipales pour 2025 s’élèvent, quant à elles, à 7 136 $.