Sophie Grégoire-Trudeau partage les plus beaux moments de sa fin d’été en famille

Sophie Grégoire-Trudeau a fait une ode à la fin de l’été, en déposant des morceaux de son quotidien en famille et des activités qui les ont divertis alors que la saison tire à sa fin.

Dans une publication regroupant des photos variées, passant d’un moment dans des manèges à une balade en jeep en nature avec son grand garçon Xavier, elle a écrit (traduction libre):

« Moments de fin d'été:

J'ai eu tellement de plaisir (et j'ai eu super mal au cœur à 50 ans!) dans les manèges à la foire Capital Fair! Un Jeep pour conduire (littéralement!) à travers la nature, et Xav est tellement grand que sa tête dépasse du toit de ma voiture! Poupée sur un panneau d'arrêt: mignonne ou effrayante? Je devais absolument prendre une photo en faisant du vélo!»

