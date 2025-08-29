Sophie Grégoire-Trudeau partage les plus beaux moments de sa fin d’été en famille

Début du contenu principal.
Sophie Grégoire-Trudeau a fait une ode à la fin de l’été, en déposant des morceaux de son quotidien en famille et des activités qui les ont divertis alors que la saison tire à sa fin.
Dans une publication regroupant des photos variées, passant d’un moment dans des manèges à une balade en jeep en nature avec son grand garçon Xavier, elle a écrit (traduction libre):
« Moments de fin d'été:
Je vous invite à cliquer sur la petite flèche à droite de la photo pour faire défiler les images partagées par Sophie Grégoire-Trudeau.
Mentionnons que la Foire de la Capitale qu’elle mentionne est un événement de 10 jours qui a lieu à Ottawa et qui réunit des manèges forains, des spectacles en direct, des compétitions ainsi que des activités agricoles.
On souhaite à Sophie Grégoire-Trudeau et à sa famille encore de beaux moments comme ceux-ci d’ici la fin de l’été qui, on ne se le cachera pas, est encore là pour plusieurs semaines (pensée positive, ici).
Vous aimerez aussi: