Sophie Grégoire-Trudeau partage les plus beaux moments de sa fin d’été en famille

Sophie Grégoire-Trudeau a fait une ode à la fin de l’été, en déposant des morceaux de son quotidien en famille et des activités qui les ont divertis alors que la saison tire à sa fin.

Dans une publication regroupant des photos variées, passant d’un moment dans des manèges à une balade en jeep en nature avec son grand garçon Xavier, elle a écrit (traduction libre):

« Moments de fin d'été:

  1. J'ai eu tellement de plaisir (et j'ai eu super mal au cœur à 50 ans!) dans les manèges à la foire Capital Fair!
  2. Un Jeep pour conduire (littéralement!) à travers la nature, et Xav est tellement grand que sa tête dépasse du toit de ma voiture!
  3. Poupée sur un panneau d'arrêt: mignonne ou effrayante? Je devais absolument prendre une photo en faisant du vélo!»

Je vous invite à cliquer sur la petite flèche à droite de la photo pour faire défiler les images partagées par Sophie Grégoire-Trudeau.

Mentionnons que la Foire de la Capitale qu’elle mentionne est un événement de 10 jours qui a lieu à Ottawa et qui réunit des manèges forains, des spectacles en direct, des compétitions ainsi que des activités agricoles.

On souhaite à Sophie Grégoire-Trudeau et à sa famille encore de beaux moments comme ceux-ci d’ici la fin de l’été qui, on ne se le cachera pas, est encore là pour plusieurs semaines (pensée positive, ici).

