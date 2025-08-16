Justin Trudeau très bien accompagné en Italie!

Début du contenu principal.
Depuis qu’il s’est retiré de son poste, Justin Trudeau profite pleinement de sa nouvelle liberté!
L’ancien premier ministre du Canada enchaîne les escapades en famille, savourant des instants précieux loin du tumulte médiatique et des responsabilités gouvernementales!
Après un roadtrip mémorable dans l’Ouest canadien avec son fils, le voilà désormais en Europe, accompagné cette fois de sa fille Ella-Grace. Et c’est en Italie que le duo père-fille a décidé de poser ses valises pour un voyage riche en découvertes culturelles et en moments complices!
Sur Instagram, Justin a partagé de rares photos de ce séjour, écrivant: « Troisième voyage avec les enfants cet été: l’Italie avec Ella-Grace. J’ai adoré explorer Rome, Sienne, Florence et le lac de Côme avec elle. »
Détendu et souriant, on l’aperçoit arpentant les rues animées de Rome, admirant l’architecture fascinante de Florence, flânant dans les ruelles médiévales de Sienne et profitant du charme paisible du lac de Côme. Pour Ella-Grace, cette aventure fut l’occasion de vivre une expérience unique avec son papa, tandis que pour Justin, elle semble marquer un nouveau chapitre de vie: celui d’un homme qui se recentre sur ses proches après des années à vivre sous les projecteurs!
Mais ce voyage italien n’est pas le seul moment fort de son été! Dans les dernières semaines, Justin Trudeau a également attiré l’attention après avoir été aperçu en tête-à-tête avec nul autre que la popstar internationale Katy Perry.
Leur complicité évidente a rapidement alimenté les rumeurs! Certains y voient une simple amitié, née d’intérêts communs, tandis que d’autres n’hésitent pas à spéculer sur la possibilité d’une nouvelle romance!
Une chose est certaine: même loin de la scène politique, Justin Trudeau continue de faire parler de lui!
