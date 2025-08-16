Justin Trudeau très bien accompagné en Italie!

Depuis qu’il s’est retiré de son poste, Justin Trudeau profite pleinement de sa nouvelle liberté!

L’ancien premier ministre du Canada enchaîne les escapades en famille, savourant des instants précieux loin du tumulte médiatique et des responsabilités gouvernementales!

Après un roadtrip mémorable dans l’Ouest canadien avec son fils, le voilà désormais en Europe, accompagné cette fois de sa fille Ella-Grace. Et c’est en Italie que le duo père-fille a décidé de poser ses valises pour un voyage riche en découvertes culturelles et en moments complices!