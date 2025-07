Katy Perry relève un défi pour ses fans canadiens

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Katy Perry a surpris ses fans en plongeant son visage dans un bol d’eau glacée.

Munie d’un pince-nez et de barrettes pour tenir ses cheveux, la chanteuse a tenté de rester le plus longtemps possible le visage submergé dans un bol rempli de glace. En dessous de la vidéo, elle écrit ceci: «OH BOY CANADA, NOUS ARRIVONS, EH🇨🇦»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo.