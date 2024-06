Julie Bélanger dévoile sa plage préférée de la Côte-Nord

C'est à travers un questions-réponses avec ses abonnées que Julie a confié que sa plage préférée sur la Côte-Nord, c'est celle de Gallix.

L'endroit est situé entre Sept-Îles et Port-Cartier, c'est magnifique. La plage de sable fin longue le fleuve Saint-Laurent et on peut marcher pendant des heures bercer au son des vagues.