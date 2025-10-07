Joël Legendre à Phil Roy: «c’est un honneur que tu me fais»

En amour avec son travail

Au printemps dernier, Rouge FM avait frappé fort en organisant un grand spectacle, à la Place Bell, réunissant tous les collaborateurs de l’émission Véronique et les Fantastiques. Présent à cette soirée, Phil Roy avait pu admirer le travail de mise en scène de Joël Legendre: «Sur le gala des Fantastiques, avec rien, il a fait quelque chose d'incroyable. Imagine avec des moyens et des vedettes de cinéma.» Ce moment avait donné une grande envie à l'animateur de collaborer avec lui dans le futur. En outre, il avance que Joël est un ami depuis un bon moment et qu’il n’a pas hésité à soumettre son nom lorsque l’organisation du gala l’a approché pour piloter cette deuxième édition.

Phil Roy explique que c’est un mardi soir, à 22h30, qu’il a simplement écrit à Legendre: «Yo! Dors-tu?». En entrevue, Joël confirme que c’est exactement de cette façon que ça s’est passé. Il précise que le lendemain, tous les deux ont pris le temps de se téléphoner. Regardez la vidéo en tête pour connaître toute leur conversation.