Joël Legendre à Phil Roy: «c’est un honneur que tu me fais»

On dévoilait, ce matin, les nominations de la 27e édition du Gala Québec Cinéma qui sera présentée, sur Noovo, en décembre. Animée pour une deuxième année par l’humoriste Phil Roy, ce dernier a fait appel à Joël Legendre pour assurer la mise en scène de la soirée. Voici ce qu’il avait à dire sur son choix.
Au printemps dernier, Rouge FM avait frappé fort en organisant un grand spectacle, à la Place Bell, réunissant tous les collaborateurs de l’émission Véronique et les Fantastiques. Présent à cette soirée, Phil Roy avait pu admirer le travail de mise en scène de Joël Legendre: «Sur le gala des Fantastiques, avec rien, il a fait quelque chose d'incroyable. Imagine avec des moyens et des vedettes de cinéma.» Ce moment avait donné une grande envie à l'animateur de collaborer avec lui dans le futur. En outre, il avance que Joël est un ami depuis un bon moment et qu’il n’a pas hésité à soumettre son nom lorsque l’organisation du gala l’a approché pour piloter cette deuxième édition.
Phil Roy explique que c’est un mardi soir, à 22h30, qu’il a simplement écrit à Legendre: «Yo! Dors-tu?». En entrevue, Joël confirme que c’est exactement de cette façon que ça s’est passé. Il précise que le lendemain, tous les deux ont pris le temps de se téléphoner. Regardez la vidéo en tête pour connaître toute leur conversation.
Non, Joël Legendre ne planifie pas de temps dans son horaire pour créer les spectacles qu’il doit mettre en scène. C’est plutôt à travers son quotidien que sa tête se met au travail: «Faut que j'aille faire du jogging, il faut que j'aille marcher, il faut que je me promène. Même la nuit, je me réveille.» Quand une idée lui vient, il doit absolument s’arrêter pour la noter. D’ailleurs, avant l’événement, aujourd’hui, il était en scooter quand il a eu une inspiration pour le numéro hommage. L’identité de la personne célébrée, le 7 décembre, sur Noovo sera communiquée sous peu.
Toute la liste des finalistes du Gala Québec Cinéma se trouve ici.
