Lambert, le fils de 22 ans de Joël Legendre, pose avec sa grand-maman

Lambert, le fils de Joël Legendre, a réalisé un bel accomplissement ce week-end.
Il a complété le demi-marathon du Marathon de Montréal, parcourant les 21,1 km en 1 h 45, un exploit dont il peut être fier.
Son papa l’attendait à la ligne d’arrivée, accompagné de sa grand-mère, et le jeune Lambert a pris une photo tout sourire avec cette dernière.
Dans le texte accompagnant la photo, Joël Legendre exprime toute sa fierté de voir son grand garçon accomplir un tel exploit.
C’était un grand moment pour Lambert, qui vient d'avoir 22 ans. Récemment, le jeune homme a obtenu son diplôme en comptabilité du HEC Montréal, une autre grande fierté pour son papa.