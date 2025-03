Voyez Joël Legendre et Suzie Villeneuve pousser la note pour ce spectacle!

C’est quoi ta toune? c'est le titre de ce spectacle que vous pourrez voir cet été à l’Espace St-Denis, mais également une question à laquelle vous devrez répondre lors de cette expérience immersive où vous déciderez du déroulement!

Joël Legendre signe la mise en scène en plus d’en assurer l’animation. Visionnez notre entrevue toute en chanson avec ce dernier, avec Suzie Villeneuve qui poussera la note dans cette nouveauté!

Le public, maître de la soirée

Mettant en vedette Suzie Villeneuve, Audrey-Louise Beauséjour et Jordan Lévesque, chaque soir, c'est vous qui dictez le cours du spectacle! Vous choisirez, avec votre téléphone intelligent, les chansons et les thématiques: «Il y a un code QR qu’on prend en photo quand on arrive, ça va être sur la scène. À partir de ce moment-là, les questions vont apparaître. ‘’Qu’est-ce que vous choisissez entre un medley country ou un medley rock?’’, par exemple. Puis là, ils doivent voter et nous, on voit les votes qui apparaissent sur scène. » explique Joël Legendre. Suzy Villeneuve ajoute : «Nous, en direct, on va savoir qu’est-ce qu’on chante. Évidemment, tous les medleys sont préparés, tout le contenu est préparé, mais on ne sait pas qu’est-ce qu’on va chanter le soir. L’introduction, la fin, on le sait, mais le reste, c’est vous qui allez décider.»

Une soirée qui ira dans tous les sens tant pour les artistes que pour le public : «J’ai hâte de voir les musiciens changer les feuilles de musique. Et là-dessus, on a trente secondes et c’est là que moi je veux interagir, improviser, aller dans la salle, amuser les gens, parce qu’on peut aussi faire des demandes spéciales (via le code QR).»

Les choix du public auront évidemment un impact sur le ton de la soirée : «Il y a quelque chose d’extrêmement festif, mais aussi, j’ai l’impression qu’on va avoir des moments plus émotifs, tsé si c’est le 25e anniversaire de mariage (d’un couple), ils veulent avoir telle chanson, on la fait spécialement pour eux! Je pense que ça peut être très le fun aussi à vivre.» s’exprime Joël avec enthousiasme.

Chantez avec Suzie et Joël dans la vidéo plus haut.