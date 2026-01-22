Débordement en ondes: Jean-Sébastien Girard présente ses excuses

Début du contenu principal.
Lundi, à la barre de l’émission La journée (est encore jeune) sur ICI Première, Jean-Sébastien Girard échangeait sur la neurodiversité. Il discutait entre autres aux côtés de l’humoriste Louis T qui est atteint du syndrome d'Asperger. Aussi, autour de la table, l'animatrice, autrice et journaliste Émilie Perrault s’ouvrait sur son TDAH.
Pendant la discussion, une discussion a un peu dérapé, alors qu’à l’instant où l’animateur a voulu présenter Émilie Perrault il s’est demandé: «Qu’est-ce qu’on dit pour le TDAH?», «La petite niaiseuse?!» a sitôt répondu la journaliste. À cette affirmation, il a proposé un mot en R, lancé avec un accent anglais. Ces quelques secondes de radio ont suffi pour créer de la grogne.
Plus tard dans la journée de lundi, la Société québécoise de la déficience intellectuelle a déposé une publication sur sa page Facebook. Consultez leur message ci-dessous.
L’organisation qualifiait les mots de l’animateur «d’offensants et déshumanisants» et demandait des excuses de la part du communicateur. Ainsi, Jean-Sébastien Girard n’a pas tardé à répondre.
Mercredi, Jean-Philippe Wauthier a ainsi invité son fidèle acolyte à son émission pour s’exprimer sur ce moment d’emportement: «Y’a eu des mots utilisés, des mots inappropriés et sur le coup, je me suis dit : ‘’Ah l’humour, le deuxième degré!’’ Bin non! Il y a des mots offensants en 2026, peu importe le contexte. Pour vrai sincèrement, il n’y a personne qui me met un gun sur la tempe pour le dire: ‘’je m’excuse’’.», a-t-il exprimé à ICI Première.
Pour entendre ses excuses, vous pouvez vous rendre à 6 :52.
Par ailleurs, à la blague, il mentionne que faire de l’humour en direct est un sport dangereux et qu’il s’agit du seul sport qu’il pratique: «Je ne peux pas promettre que ça n’arrive plus jamais, mais je peux promettre de toujours faire de mon mieux pour les éviter. Vous commencez à me connaître, je suis là pour faire rire et certainement pas pour blesser les gens.» complète-t-il.
