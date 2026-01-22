Passer au contenu principal
Débordement en ondes: Jean-Sébastien Girard présente ses excuses

Lundi, à la barre de l’émission La journée (est encore jeune) sur ICI Première, Jean-Sébastien Girard échangeait sur la neurodiversité. Il discutait entre autres aux côtés de l’humoriste Louis T qui est atteint du syndrome d'Asperger. Aussi, autour de la table, l'animatrice, autrice et journaliste Émilie Perrault s’ouvrait sur son TDAH.

Pendant la discussion, une discussion a un peu dérapé, alors qu’à l’instant où l’animateur a voulu présenter Émilie Perrault il s’est demandé: «Qu’est-ce qu’on dit pour le TDAH?», «La petite niaiseuse?!» a sitôt répondu la journaliste. À cette affirmation, il a proposé un mot en R, lancé avec un accent anglais. Ces quelques secondes de radio ont suffi pour créer de la grogne. 

Écoutez l’extrait à 15 :05.

Plus tard dans la journée de lundi, la Société québécoise de la déficience intellectuelle a déposé une publication sur sa page Facebook. Consultez leur message ci-dessous. 

L’organisation qualifiait les mots de l’animateur «d’offensants et déshumanisants» et demandait des excuses de la part du communicateur. Ainsi, Jean-Sébastien Girard n’a pas tardé à répondre.

Des excuces sincères

Mercredi, Jean-Philippe Wauthier a ainsi invité son fidèle acolyte à son émission pour s’exprimer sur ce moment d’emportement: «Y’a eu des mots utilisés, des mots inappropriés et sur le coup, je me suis dit : ‘’Ah l’humour, le deuxième degré!’’ Bin non! Il y a des mots offensants en 2026, peu importe le contexte. Pour vrai sincèrement, il n’y a personne qui me met un gun sur la tempe pour le dire: ‘’je m’excuse’’.», a-t-il exprimé à ICI Première.

Pour entendre ses excuses, vous pouvez vous rendre à 6 :52. 

Par ailleurs, à la blague, il mentionne que faire de l’humour en direct est un sport dangereux et qu’il s’agit du seul sport qu’il pratique: «Je ne peux pas promettre que ça n’arrive plus jamais, mais je peux promettre de toujours faire de mon mieux pour les éviter. Vous commencez à me connaître, je suis là pour faire rire et certainement pas pour blesser les gens.» complète-t-il. 

