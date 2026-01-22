Débordement en ondes: Jean-Sébastien Girard présente ses excuses

Lundi, à la barre de l’émission La journée (est encore jeune) sur ICI Première, Jean-Sébastien Girard échangeait sur la neurodiversité. Il discutait entre autres aux côtés de l’humoriste Louis T qui est atteint du syndrome d'Asperger. Aussi, autour de la table, l'animatrice, autrice et journaliste Émilie Perrault s’ouvrait sur son TDAH.

Pendant la discussion, une discussion a un peu dérapé, alors qu’à l’instant où l’animateur a voulu présenter Émilie Perrault il s’est demandé: «Qu’est-ce qu’on dit pour le TDAH?», «La petite niaiseuse?!» a sitôt répondu la journaliste. À cette affirmation, il a proposé un mot en R, lancé avec un accent anglais. Ces quelques secondes de radio ont suffi pour créer de la grogne.