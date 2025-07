Jean-Philippe Perras sera en spectacle dans cet endroit magique et vous pouvez y assister

Quand sera présenté le spectacle de Gustafson au Jardin Botanique?

Le spectacle sera présenté le dimanche 3 août à 14h. Une heure toute indiquée pour les familles et les couche-tôt.

«Avec ses inspirations puisées aux années 70 et 80, la pop-électro irrésistible de Gustafson s'accroche à des textes actuels, lucides, nostalgiques et franchement romantiques. Comme une douce brise d'été d'où pointent l'espoir et l'envie de danser», peut-on lire dans le communiqué envoyé par Espace pour la vie.

Jean-Philippe Perras et Adrien Bletton ont d'ailleurs un petit mot pour les curieux qui ont envie de venir les voir en show au Jardin Botanique. Voyez la vidéo juste ici.