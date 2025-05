Les tournages à la maison débutent pour Maripier Morin et Jean-Philippe Perras

Dans l'émission on suivra Maripier Morin et Jean-Philippe Perras leurs rénovations bien particulières: celle de leur propre maison, une résidence d’architecte construite dans les années 1950 à Granby, située sur un terrain de plus de 50 000 pieds carrés.

En parallèle du chantier, la série offre un regard intime sur leur quotidien familial, tout en abordant la cohabitation, le respect de l’intimité, la gestion des finances et l’équilibre entre vie personnelle et carrières professionnelles bien remplies.