Photos: Steph Carse est plus amoureux que jamais!

«Soirée en amoureux, mais trois c’est trop», blague Steph Carse.

Le musicien et Natasha ont fait connaissance lors d'une soirée de collecte de fonds en 2017. Un an plus tard, ils étaient mariés! Ils habitent maintenant à Orlando, en Floride.

L'an dernier, en entrevue avec le 7 Jours, Steph Carse confiait qu'il se sentait prêt à fonder une famille. L'artiste, qui n'avait voulu avoir d'enfants, en veut maintenant deux avec sa douce.