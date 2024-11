Voici ce que devient Jean-Marc Généreux

Jean-Marc Généreux a laissé sa marque sur le Québec grâce à ses prouesses en danse sur la scène internationale.

Il a partagé la scène avec Jennifer Lopez, il a été juge dans les émissions So You Think You Can Dance au Canada et aux États-Unis, et occupé le rôle de maitre à l'émission Révolution depuis 2018.

Aujourd'hui, il étend encore davantage son expertise en ajoutant une nouvelle corde à son arc.