Ça brasse dans la maison de la 6e saison de Big Brother Célébrités! Dimanche, Étienne et Jean-François ont dû quitter l’aventure. En entrevue, celui qui faisait partie des Appendices a révélé des détails croustillants sur ce qui se passait dans la fameuse chambre orange. Voici ce qu’il nous a dévoilé!
Jean-François garde un bon souvenir de ses nuits dans la chambre orange. Tout sourire, il raconte que ses acolytes et lui se couchaient à 2h du matin: «La chambre orange, c'était le party.» D’ailleurs, son coloc Oussama proposait des paninis à minuit: «Il se réveillait à minuit, il faisait: ‘’Paninis pour tout le monde!’’, ça fait que là, on mangeait des paninis dans chambre.», ajoute-t-il en riant. Il se rappelle aussi des nombreux fous rires entre le groupe.
Dans ses bagages, l’humoriste avait pris soin d’apporter avec lui des tonnes de trucs pour divertir ses nouveaux amis, dont un jeu de Donjons et Dragons. Il se souvient d’un moment où il a eu beaucoup de plaisir avec King Melrose à jouer à ce jeu.
Animer son groupe faisait vraiment partie de sa stratégie d’après ses dires: «Moi, mon but c'était de faire des jeux comme ça, avec les gens, pour justement les divertir.» Voyez dans la vidéo ci-dessous pour connaître d’où vient son inspiration pour cette stratégie.
Jean-François a choisi volontairement de ne pas avoir de montre dans la maison. Il explique son choix par le fait qu’il avait envie d’imaginer les journées par phases: «Ça fait que c'est plus facile de gérer un peu son temps, puis de faire: ‘’Ok, c'est quoi mes opportunités à ce moment-là?’’», dit-il. Il avoue avoir donné ce conseil à tout le monde dans l’aventure.
En outre, il justifie ce choix en mentionnant qu’il était moins stressant de ne pas connaître les heures.
En entrevue, l’évincé de la semaine n’hésite à lancer le nom de William Cloutier lorsqu’on lui demande qui est le participant le plus dangereux. Il compare même le chanteur à l’incroyable Coco Béliveau. Maintenant analyste aux Gérants d’estrade, elle avait eu une solide saison l’an dernier: «C’est une Coco, mais avec le charisme x1000. Faut amener le fait qu'il est très ami avec tout le monde, il sait quoi dire aux gens, il est vraiment bon, il est très calculateur, mais excellent», lance-t-il en parlant du joueur.
