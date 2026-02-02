Tout pour amuser ses collègues

Dans ses bagages, l’humoriste avait pris soin d’apporter avec lui des tonnes de trucs pour divertir ses nouveaux amis, dont un jeu de Donjons et Dragons. Il se souvient d’un moment où il a eu beaucoup de plaisir avec King Melrose à jouer à ce jeu.

Animer son groupe faisait vraiment partie de sa stratégie d’après ses dires: «Moi, mon but c'était de faire des jeux comme ça, avec les gens, pour justement les divertir.» Voyez dans la vidéo ci-dessous pour connaître d’où vient son inspiration pour cette stratégie.