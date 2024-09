Découvrez en primeur les premiers invités de la saison à Je viens vers toi

Pour la deuxième semaine de Je viens vers toi, Marc aura la chance de recevoir, le lundi 16 septembre, Marc-André Grondin. On aura peut-être une primeur sur la deuxième saison de Bellefleur qui a été confirmée il y a quelques semaines. Autour de la table, on retrouvera aussi les chakras, Mona De Grenoble, Hélène Bourgeois Leclerc et Fabiola Nyrva Aladin.

Finalement, pour conclure la deuxième semaine, c'est le comptable pas plate Pierre-Yves McSween qui s'arrêtera à l'émission de fin de soirée. C'est Élise Guilbault, Régis Labeaume, Léane Labrèche-Dor qui seront les chakras de cette soirée qui s'annonce riche en discussion.