Charles Tisseyre se confie sur sa première expérience de drogue

M. Tisseyre a raconté avec humour et autodérision sa première expérience avec des drogues. Tout a commencé avec une pipe de haschich, une substance qu’il n’avait jamais consommée auparavant.

«J’ai fumé ma première pipe de haschich et rien ne se passait ! […] Et là, au milieu de la seconde pipe, j’ai fait : “Ouhh” ! Et là je regardais mes mains et mes bras qui étaient une extension de ma conscience et de mon cerveau.»