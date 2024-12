Nouvelles images d'Indéfendable: la tension escalade à une vitesse folle

Dès les premiers instants, on aperçoit le constable spécial, Marc Fichaud (Hugo Dubé), qui se tient à la place du juge et qui exprime sa colère :

«Vous aimez ça les procès, il va en avoir un drette icite!»

On comprend que Léo et Danielle sont les deux seuls à être gardés en otage dans la salle de cour. On sent la tension chez les autres personanges. Maitre Lapointe (Michel Laperrière) qui se fait questionner par les journaliste, Kim Nolin (Julie Trépanier) qui ne ocmprend pas trop ce qui se passe et la femme de Léo, Sara (Catherine Renaud), qui semble complètement sous le choc.

Cliquez sur l'image pour voir la bande-annonce.