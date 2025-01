Indéfendable: les performances impeccables de Sébastien Delorme et Hugo Dubé sauvent la mise

Durant 60 longues minutes, le public a été tenu en haleine alors que Fichaud délirait et tournait en rond, comme un lion en cage. On craignait souvent qu’il tire sur Me Danielle Alain (Maxim Roy), avocate principale de Blondin.

Hugo Dubé a donné une prestation remarquable. Il a réussi à faire monter la tension, tout en laissant voir la folie dans ses yeux et la tristesse d’avoir perdu son ami, son frère, le policier tué par Jeffrey Blondin.