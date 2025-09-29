Deymien d'OD Chypre est comédien et vous l'avez récemment vu dans une série

De comédien à séducteur

La réponse a rapidement éclaté sur les réseaux sociaux: Deymien, le nouvel arrivé d'OD, a fait une apparition remarquée dans la quotidienne Antigang sur Radio-Canada le même soir que son arrivée dans les maisons sur Noovo.

Il y interprétait le technicien qui a découvert les armes dans l'appartement de Jade. Une apparition furtive, mais suffisante pour semer le doute dans l'esprit des fans les plus assidus des séries télé québécoises.

Deymien a donc une «autre vie», lui qui est comédien en plus de séducteur de ces dames.