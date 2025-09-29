Deymien d'OD Chypre est comédien et vous l'avez récemment vu dans une série

Début du contenu principal.
Les fans de télé qui ont parmi leurs habitudes d’écouter Occupation Double et qui sont aussi plongés tête première dans la nouveauté Antigang ont certainement l’impression de voir double par les temps qui courent.
La semaine dernière, alors que Demien Rosemberg faisait une entrée remarquée dans la villa d’OD Chypre (il préfère l’orthographe Deymien pour l’émission), certains n’ont pu s’empêcher de se gratter la tête. Où avaient-ils déjà vu ce visage?
La réponse a rapidement éclaté sur les réseaux sociaux: Deymien, le nouvel arrivé d'OD, a fait une apparition remarquée dans la quotidienne Antigang sur Radio-Canada le même soir que son arrivée dans les maisons sur Noovo.
Il y interprétait le technicien qui a découvert les armes dans l'appartement de Jade. Une apparition furtive, mais suffisante pour semer le doute dans l'esprit des fans les plus assidus des séries télé québécoises.
Deymien a donc une «autre vie», lui qui est comédien en plus de séducteur de ces dames.
Les fins renards auront peut-être reconnu celui qui a déjà tenu le rôle d’un policier dans STAT, en plus d'incarner une recrue JTF16 dans Les armes.
C’est maintenant sous un tout nouvel angle, beaucoup plus personnel, qu’on apprend à connaître le comédien alors qu’il tente de trouver l’amour à Chypre.