Any et Deymien d’OD Chypre donnent de leurs nouvelles après la grande trahison au Chili

Any et Deymien ont retrouvé la vie quotidienne après leur récente élimination d’Occupation Double Chypre,. Le couple a été évincé à la suite de la décision d’Arnaud et Laurianne, qui, malgré leur promesse de les sauver en échange de leur place à la table de délibération, n’ont finalement pas tenu parole.

Les deux ex-candidats ont partagé des nouvelles sur leurs comptes Instagram respectifs.