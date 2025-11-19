Any et Deymien d’OD Chypre donnent de leurs nouvelles après la grande trahison au Chili

Début du contenu principal.
Any et Deymien ont retrouvé la vie quotidienne après leur récente élimination d’Occupation Double Chypre,. Le couple a été évincé à la suite de la décision d’Arnaud et Laurianne, qui, malgré leur promesse de les sauver en échange de leur place à la table de délibération, n’ont finalement pas tenu parole.
Les deux ex-candidats ont partagé des nouvelles sur leurs comptes Instagram respectifs.
Dans une courte vidéo, Any raconte qu’elle est rentrée à la maison depuis deux jours. Elle prévoit prendre un peu de recul au cours des prochains jours, même si son horaire est bien rempli avec la tournée médiatique.
«Un gros merci pour la vague d'amour qu'on a reçu Deymien et moi. Je suis vraimnet reconnaissante de mon parcours à OD, de la femme que je suis devenue à travers ça.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo:
Du côté de Deymien, lui aussi est de retour à la maison et a tenu à remercier le public pour la quantité incroyable de messages reçus.
«[...] Vous remercier de tout l'amour qu'Any et moi on reçoit depuis les derniers jours. Et j'en suis encore déboussolé. Pendant que j'étais encore dans les chalets, je me demandais c'était quoi mon adresse, j'avais littéralement oublié mon adresse.»
Any et Deymien seront présents aux Vendredis OD, en compagnie de Maxime et Julie-Pier, qui ont été éliminés tout juste avant le départ pour le voyage final. Ce sera enfin l'occasion de découvrir si les couples sont toujours ensemble ou s’ils ont choisi de suivre des chemins différents.
Pour ne rien manquer, rendez-vous ce vendredi à 18h30 sur les ondes de Noovo.
Vous aimerez aussi: