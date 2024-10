Retrouvailles pour Guylaine Tremblay et Denis Bouchard dans ce nouveau projet!

«Au cours d’une fin de semaine de vacances, Guylaine et Denis, un couple dans la soixantaine, ont une discussion très animée sur les problèmes et sujets de société auxquels ils font face aujourd’hui. Argent, politique, identité de genre, famille, GPA, chirurgie esthétique ou réseaux sociaux sont autant de sujets qui sont abordés. Dans cette comédie, cet échange de points de vue donne lieu à des répliques vives et spontanées. Et... ils s’en donnent à cœur joie! [...] Qui peut dire quoi? Quand? À qui? Et dans quelles circonstances? Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Guylaine et Denis n’ont de cesse de se contredire sur tout et son contraire!»

En plus de tenir les deux rôles de la pièce, Guylaine Tremblay et Denis Bouchard ont eux-même adapté le texte de la version québécoise et assurent ensemble la mise en scène. Le spectacle sera présenté l'été prochain à LaSalle, Gatineau et Saint-Hyacinthe.

Rappelons que les comédiens incarnaient Annie et Hugo dans Annie et ses hommes. Ce téléroman ayant marqué toute une génération a été diffusé de 2002 à 2009.