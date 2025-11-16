Cette actrice bien connue débarque dans Antigang lundi!

Début du contenu principal.
La semaine s’annonce mouvementée du côté d’Antigang!
Dès lundi, les téléspectateurs feront la connaissance d’un tout nouveau personnage qui viendra bouleverser la dynamique de l’équipe… et remplacer temporairement Carolanne, partie en congé de maternité.
Ce nouveau visage, c’est Margot Déziel, une enquêtrice du service des homicides envoyée pour prendre la relève le temps que Carolanne (incarnée par Karine Gonthier-Hyndman) profite de son congé.
Disons simplement que la future maman n’est pas enchantée à l’idée de céder son bureau, ni ses dossiers.
« C’est pas vrai que je vais lui passer mon bureau », lance Carolanne, visiblement attachée à son espace.
Et le ton est déjà donné. Dans la bande-annonce, Margot arrive avec une franchise déconcertante qui risque de faire grincer quelques dents au poste.
« Il y a un conflit d’intérêts à ce qu’il paraît et moi je viens vous sauver le cul », dit-elle à Jean-François (Patrice Robitaille), sans détour.
Pour incarner cette femme de poigne, la production a fait appel à Rose-Marie Perreault, actrice très appréciée pour sa capacité à livrer des personnages à la fois sensibles et intenses. Son arrivée dans la quotidienne promet d’ajouter une bonne dose de tension… et de piquant!
Selon le résumé du prochain épisode, Margot n’arrivera pas les mains vides. Elle partagera avec Christian (Vincent Graton) des informations troublantes concernant une série de meurtres récents liés aux cryptomonnaies et à l’importation de matières utilisées pour la fabrication de drogues dures. Un dossier complexe qui risque de mettre l’équipe sous pression!
L’arrivée de Margot Déziel pourrait bien chambouler les habitudes du service et créer de savoureuses frictions à regarder!
