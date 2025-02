Geneviève Everell vend sa MAGNIFIQUE maison victorienne à Montréal

«Ce soir, je me sens nostalgique. Ce soir, après 7 ans de vécu ici, la fiche Centris est en ligne.

Cette maison, ce n’est pas seulement une adresse dans Hochelaga, c’est mon nid, mon repère, mon ancrage, ma fierté. C’est ici que j’ai élevé Coco, c’est ici que je l’ai vu devenir un humain d’exception. Ici, j’ai ri fort, j’ai pleuré ma vie, j’ai échoué, j’ai réussi, j’ai aimé, j’ai détesté, je me suis épanouie, j’ai appris, j’ai grandi.

Ici, ça a été mon chez-moi le plus long de ma vie. Après avoir déménagé plus de 42 fois, ici, c’était mon chez-moi. Ici, c’est magique, c’est lumineux, c’est grand, c’est chaleureux, c’est réconfortant, c’est rassurant. Ici, c’est ma maison. Ici, j’ai invité des humains merveilleux à souper, à chanter, à danser, à cuisiner. Ici, j’ai rencontré ma personne, on a traversé la maladie, ici, on eu nitre demoiselle miracle, un autre bébé sourire.

Maintenant, on tourne cette page pour aller voir ailleurs, pour le fun, parce qu’au final, le bonheur, c’est les humains avec qui on partage nos vies. Ma famille se déplace pour une MÉGA PISCINE HAHAHAHAHA ! Finalement, y’avait pas vraiment assez de place ici, lol. Fait qu’on va arrêter de squatter les piscines des autres et POOL PARTY À PRÉVOIR CET ÉTÉ !

À toi qui regardes cette fiche par curiosité : enjoy. Mais si tu cherches quelque chose d’unique et de beau, cette maison est sublime. Pis si notre projet ne fonctionne pas… j’fais venir une pépine pis on creuse une tite piscine quand même ! Hahahaha !»