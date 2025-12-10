Guy Jodoin fait sensation en Speedo et casque de bain

Guy Jodoin fera partie de la prochaine saison de LOL: Qui rira le dernier? et il pourrait bien surprendre les téléspectateurs.

Dans les premières images dévoilées sur les médias sociaux, l’animateur se montre prêt à repousser ses limites en enfilant un speedo et un casque de bain, dans le but de provoquer le rire chez ses adversaires.