Guy Jodoin fait sensation en Speedo et casque de bain

Guy Jodoin fera partie de la prochaine saison de LOL: Qui rira le dernier? et il pourrait bien surprendre les téléspectateurs.

Dans les premières images dévoilées sur les médias sociaux, l’animateur se montre prêt à repousser ses limites en enfilant un speedo et un casque de bain, dans le but de provoquer le rire chez ses adversaires.

© Bertrand Exertier

Pour cette quatrième saison, Guy Jodoin partagera l’aventure avec Mehdi Bousaidan, Liliane Blanco-Binette, Megan Brouillard, Ève Côté, Anthony Kavanagh, Patrice L’Écuyer, Claude Legault, Phil Roy et Guylaine Tremblay.

La bande-annonce laisse présager une compétition féroce, où les participants ne reculeront devant rien pour tenter de faire craquer leurs adversaires.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: 

Toujours animée par Patrick Huard, la compétition s’annonce intense, et celui ou celle qui réussira à ne jamais rire pourra remettre 100 000 $ à l’organisme de son choix.

Le but du jeu: réussir à ne pas rire dans un environnement complètement imprévisible où tout est permis… sauf rire. 

© Amazon Prime

La quatrième saison de LOL : Qui rira le dernier? sera accessible partout dans le monde sur Amazon Prime dès le 16 novembre.

