Guy Jodoin fait sensation en Speedo et casque de bain

Guy Jodoin fera partie de la prochaine saison de LOL: Qui rira le dernier? et il pourrait bien surprendre les téléspectateurs.
Dans les premières images dévoilées sur les médias sociaux, l’animateur se montre prêt à repousser ses limites en enfilant un speedo et un casque de bain, dans le but de provoquer le rire chez ses adversaires.
Pour cette quatrième saison, Guy Jodoin partagera l’aventure avec Mehdi Bousaidan, Liliane Blanco-Binette, Megan Brouillard, Ève Côté, Anthony Kavanagh, Patrice L’Écuyer, Claude Legault, Phil Roy et Guylaine Tremblay.
La bande-annonce laisse présager une compétition féroce, où les participants ne reculeront devant rien pour tenter de faire craquer leurs adversaires.
Toujours animée par Patrick Huard, la compétition s’annonce intense, et celui ou celle qui réussira à ne jamais rire pourra remettre 100 000 $ à l’organisme de son choix.
Le but du jeu: réussir à ne pas rire dans un environnement complètement imprévisible où tout est permis… sauf rire.
La quatrième saison de LOL : Qui rira le dernier? sera accessible partout dans le monde sur Amazon Prime dès le 16 novembre.
