Après 15 ans, c’est la fin d’un grand chapitre pour Guy Jodoin

À la fin de la prochaine saison télé, Guy Jodoin tournera une page marquante de sa carrière.
Après plus de 15 ans à la barre de l’émission Le Tricheur, l’animateur tirera sa révérence. La nouvelle a été confirmée par Les Productions Déferlantes dans un communiqué officiel.
Guy Jodoin, à la barre du Tricheur depuis la toute première saison, s’apprête à passer le flambeau à la fin de la présente édition.
Dans le communiqué officiel, l’animateur a tenu à souligner l’importance du public dans cette belle aventure et a remercié les nombreuses personnalités qui ont accepté de venir jouer avec l’équipe au fil des années. «Merci enfin aux téléspectateurs qui ont contribué à faire du Tricheur un rendez-vous aussi rassembleur. Ce fut un immense privilège de jouer avec vous!»
Les téléspectateurs pourront retrouver Guy Jodoin à l’animation du Tricheur pour une toute dernière saison, dès le 1er septembre, sur les ondes de TVA et sur TVA+. L’animateur sera aux commandes des 170 épisodes prévus pour cette quinzième et ultime saison à ses côtés.
Du côté des Productions Déferlantes, on confirme que l’émission sera bel et bien de retour l’an prochain, avec un nouveau visage à la barre du populaire quiz télévisé.