Guy Jodoin décroche un nouveau mandat d'animation

Début du contenu principal.
Guy Jodoin fera bientôt son retour à la télévision pour un événement très attendu.
Récemment, l’animateur a confirmé qu’il quitterait Le Tricheur à la fin de la saison, mais il n’en reste pas moins bien occupé. Cet été, il a notamment animé un spectacle spécial autour de l’univers des Boys dans le cadre du Festival Juste pour rire.
Bonne nouvelle pour les fans: Le Temple de la renommée Juste pour rire intronise Les Boys sera présenté à la télévision en deux volets sur ICI TÉLÉ, les 17 et 24 novembre à 21 h.
Animé par Guy Jodoin, le spectacle promet de grandes retrouvailles, des prestations musicales et des témoignages aussi touchants que festifs. Humoristes, comédiens, musiciens, athlètes et personnalités publiques se réuniront pour célébrer l’impact majeur de ce phénomène culte dans la culture québécoise.
Évidemment, l’événement réunira plusieurs figures emblématiques du projet culte, dont Michel Charette, Rémy Girard, Patrick Labbé, Roc Lafortune, Pierre Lebeau, Marc Messier, François Papineau, Maxim Roy, Louis Saia et Patrick Huard, en plus du créateur Richard Goudreau.
Actuellement en tournée à travers le Québec, l’univers de Les Boys prend vie sur scène. Inspiré du tout premier film de la franchise, ce nouveau spectacle mise sur une distribution solide, avec Emmanuel Bilodeau dans le rôle de Stan, Louis Champagne dans celui de Méo, David Savard (Bob), Benoit Drouin-Germain (Ti-Guy), Didier Lucien (Boisvert), Denis Houle (Fern), Marilou Morin (Sonia), Nicolas Pinson (Julien), Gabriel Sabourin (Jean-Charles), Thomas Derasp-Verge (Léopold), Mikhaïl Ahooja (Mario) ainsi que Marie-Pier Labrecque.