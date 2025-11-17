Guy Jodoin décroche un nouveau mandat d'animation

Bonne nouvelle pour les fans: Le Temple de la renommée Juste pour rire intronise Les Boys sera présenté à la télévision en deux volets sur ICI TÉLÉ, les 17 et 24 novembre à 21 h.

Animé par Guy Jodoin, le spectacle promet de grandes retrouvailles, des prestations musicales et des témoignages aussi touchants que festifs. Humoristes, comédiens, musiciens, athlètes et personnalités publiques se réuniront pour célébrer l’impact majeur de ce phénomène culte dans la culture québécoise.