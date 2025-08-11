Guillaume Lemay-Thivierge a un message pour sa fille actrice et réalisatrice

Guillaume Lemay-Thivierge ne pourrait être plus fier de sa fille!

La grande Charlie Lemay-Thivierge suit les traces de son célèbre père dans le monde artistique. Elle a étudié en cinéma à Vancouver en plus d'être comédienne depuis l'adolecence. Depuis l'an dernier, elle fait ses débuts en tant que réalisatrice.

Son premier projet cinématographique se nomme The Octopus. Le court métrage a été sélectionné au Paris Women CineFest, et vient de recevoir le prix du meilleur montage!

Guillaume Lemay-Thivierge se réjouit de voir le talent de sa fille se démarquer auprès de cette organisation française. Voici le petit mot du comédien où il félicite sa belle Charlie Lemay-Thivierge: