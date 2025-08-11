Guillaume Lemay-Thivierge a un message pour sa fille actrice et réalisatrice

Début du contenu principal.
Guillaume Lemay-Thivierge ne pourrait être plus fier de sa fille!
La grande Charlie Lemay-Thivierge suit les traces de son célèbre père dans le monde artistique. Elle a étudié en cinéma à Vancouver en plus d'être comédienne depuis l'adolecence. Depuis l'an dernier, elle fait ses débuts en tant que réalisatrice.
Son premier projet cinématographique se nomme The Octopus. Le court métrage a été sélectionné au Paris Women CineFest, et vient de recevoir le prix du meilleur montage!
Guillaume Lemay-Thivierge se réjouit de voir le talent de sa fille se démarquer auprès de cette organisation française. Voici le petit mot du comédien où il félicite sa belle Charlie Lemay-Thivierge:
On le comprend de déborder de fierté!
De son côté, la réalisatrice du court métrage a elle aussi partagé cette distinction sur Instagram. Avec quelques images du film, Charlie Lemay-Thivierge remercie toute son équipe sans qui la sortie de The Octopus n'aurait pu être possible:
«The Octopus a remporté “BEST EDITING” au Paris Women Fest!!! Je ne peux pas être plus fière et reconnaissante! Un énorme merci à toute l’équipe, sans vous, rien de tout ça n’aurait été possible. UNE journée de tournage et un petit budget, comme quoi la créativité, la débrouillardise et le travail d’équipe ça peut mener loin 🤍
Mention spéciale à Farah Khalil, notre monteuse de feu! Merci de ta patience et de ton dévouement 🖤 J’ai hâte de pouvoir montrer le film à tout le monde!!! Post design fait par le meilleur, Hervin Jr✨»
Ce film sombre et mystérieux nous plongera au coeur d'une rupture, du point de vue d'un homme en peine d'amour. Les choses tourneront très, très mal.
Il s'agit du troisième court métrage de l'actrice et réalisatrice.
En avril dernier, à quelques semaines de la grande finale de la saison d'Indéfendable, nous avons pu voir Charlie Lemay-Thivierge dans la quotidienne.
Ce dossier mené par un avocat du Cabinet Lapointe-Macdonald et Nolin a mis un juge dans l'eau TRÈS chaude.
Charlie Lemay-Thivierge incarnait une masseuse engagée par un juge interprété par Jean L’Italien.
