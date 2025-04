C'est ELLE la nouvelle comédienne qui arrive dans Indéfendable

Mardi, une nouvelle intrigue débute dans Indéfendable et ça s'annonce très intense. On est à quelques semaines de la grande finale et le prochain dossier, mené par un avocat du Cabinet Lapointe-Macdonald et Nolin, mettra un juge dans l'eau TRÈS chaude.

Selon ce qu’a rapporté Showbizz.net, une comédienne bien connue du public fera une entrée remarquée et c'est la fille d'un autre comédien adoré du public.

C'est Charlie Lemay-Thivierge, la fille de Guillaume Lemay-Thivierge, et elle ferait une entrée très remarquée.