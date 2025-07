Guillaume Lemay-Thivierge fait une rare déclaration d'amour publique à sa femme

Guillaume Lemay-Thivierge ne partage plus aussi souvent sa vie privée sur les réseaux sociaux… mais lorsqu’il le fait, c’est pour les bonnes raisons

Dans une rare publication personnelle, l’acteur a pris un moment pour souligner son amour envers sa conjointe, la pétillante Émily Bégin.

Dans une photo simple et touchante, on le voit aux côtés de sa douce, en pleine nature, l’air complice et apaisé.