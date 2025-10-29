Début du contenu principal.
Guillaume Lemay-Thivierge accordera sa première entrevue télévisée depuis longtemps.
Après s’être fait discret, le comédien et animateur fera son grand retour sur le petit écran dans une entrevue avec Stéphan Bureau, à l’émission Une époque formidable diffusée sur Télé-Québec.
On avait récemment pu revoir Guillaume Lemay-Thivierge dans une entrevue accordée au 7 Jours, mais cette fois, il sera présent pour toute la durée de l’émission.
Selon le site Monde de Stars, le comédien partagera le plateau avec le premier ministre François Legault, les journalistes Érick Rémy et Antoine Robitaille, ainsi que la professeure de l’UQAM Marina Doucerain.
L’entrevue sera diffusée le 12 novembre prochain, et on peut s’attendre à une conversation franche et sans détour, alors que Stéphan Bureau abordera les vraies questions.
Depuis mars 2024, Guillaume Lemay-Thivierge s’était fait plutôt discret dans la sphère publique.
Cette entrevue marquera donc son grand retour à la télévision, un moment très attendu par le public.
