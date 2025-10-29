On avait récemment pu revoir Guillaume Lemay-Thivierge dans une entrevue accordée au 7 Jours, mais cette fois, il sera présent pour toute la durée de l’émission.

Selon le site Monde de Stars, le comédien partagera le plateau avec le premier ministre François Legault, les journalistes Érick Rémy et Antoine Robitaille, ainsi que la professeure de l’UQAM Marina Doucerain.

L’entrevue sera diffusée le 12 novembre prochain, et on peut s’attendre à une conversation franche et sans détour, alors que Stéphan Bureau abordera les vraies questions.