Guillaume Lemay-Thivierge accorde une première entrevue vidéo depuis son scandale

C’est dans le magazine 7 Jours que Guillaume Lemay-Thivierge s’est ouvert sur sa vie depuis le scandale entourant une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qui avait beaucoup fait jaser.

Dans l’extrait partagé en ligne, le comédien reconnaît être responsable de sa propre descente, mais affirme que la présence de sa famille lui a permis de grandir et de reprendre le dessus.

«C'a été une côte descendante et là, c'est une côte qui est en train de remonter tranquillement, mais envers moi-même. Je n'ai pas été rejeté de mes enfants, je n'ai pas été rejeté de ma blonde, de ma femme, je n'ai pas été rejeté de mes amis très proches. J'ai été rejeté par plein d'autres, mais la base, l'essentiel, était là.»

