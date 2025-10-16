Guillaume Lemay-Thivierge accorde une première entrevue vidéo depuis son scandale

Début du contenu principal.
Après quelques apparitions sur les médias sociaux, Guillaume Lemay-Thivierge a accordé sa première entrevue vidéo depuis qu’il s’est éloigné de la vie publique.
C’est dans le magazine 7 Jours que Guillaume Lemay-Thivierge s’est ouvert sur sa vie depuis le scandale entourant une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qui avait beaucoup fait jaser.
Dans l’extrait partagé en ligne, le comédien reconnaît être responsable de sa propre descente, mais affirme que la présence de sa famille lui a permis de grandir et de reprendre le dessus.
«C'a été une côte descendante et là, c'est une côte qui est en train de remonter tranquillement, mais envers moi-même. Je n'ai pas été rejeté de mes enfants, je n'ai pas été rejeté de ma blonde, de ma femme, je n'ai pas été rejeté de mes amis très proches. J'ai été rejeté par plein d'autres, mais la base, l'essentiel, était là.»
Ensuite, il a expliqué à la journaliste que la première étape, pour lui, a été d’assumer ce qu’il avait fait et de prendre conscience de sa responsabilité.
«Donc, tu dois assumer. L'explication vient en deuxième phase, mais d'abord, tu dois assumer que tu es responsable de cette espèce de chaos-là qui existe malgré eux. Évidemment que ma blonde n'a pas choisi de traverser ce genre de tempête. là mes enfants non plus et tout le monde entourage non plus.»
