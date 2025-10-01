Grande journée pour Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, il faut voir cette vidéo

Début du contenu principal.
Emily Bégin a souligné avec douceur une étape importante de sa relation avec Guillaume Lemay-Thivierge: 3 ans de mariage.
C’est avec une vidéo d’eux en plein air sur le haut d’une montagne, installés confortablement dans un hamac avec leur chien, que l’amoureuse a partagé ce moment magique.
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
Sur l’air de la chanson Sur mon épaule des Cowboys fringants, Emily Bégin a inscrit:
«Déjà 10 ans ensemble et aujourd’hui, c’est notre troisième anniversaire de mariage… je t’aime mon Guillaume. ❤️»
Un enfant, plusieurs voyages et de nombreux sauts en parachute plus tard, on peut dire que leur amour est solide comme le roc.
Tout récemment, on entendait d’ailleurs Emily Bégin en entrevue au podcast Datestable, elle qui expliquait que même après toutes ces années en couple avec Guillaume, les choses simples restent parmi ses favorites.
On souhaite un joyeux anniversaire de mariage aux tourtereaux!