Grande journée pour Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, il faut voir cette vidéo

Emily Bégin a souligné avec douceur une étape importante de sa relation avec Guillaume Lemay-Thivierge: 3 ans de mariage.

C’est avec une vidéo d’eux en plein air sur le haut d’une montagne, installés confortablement dans un hamac avec leur chien, que l’amoureuse a partagé ce moment magique.

