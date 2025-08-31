Garou bien accompagné au Festival du film francophone d’Angoulême

Début du contenu principal.
Garou a eu droit à un moment mémorable lors de la 18e édition du Festival du film francophone d’Angoulême!
Le chanteur québécois a partagé la scène de la cérémonie de clôture avec deux monuments de la chanson d’ici: Robert Charlebois et Claude Dubois!
Sur Instagram, Garou a publié une photo où on le voit tout sourire aux côtés de ses complices, visiblement heureux de cette rencontre.
Dans sa publication, il écrit: « Festival du film francophone d’Angoulême, j’ai eu la chance de chanter avec mes grands amis @robertcharlebois.officiel et Claude Dubois lors de la cérémonie de clôture de la 18e édition du FFA @ffangouleme , mettant en valeur le Québec. Un grand merci à Marie-France Brière et à vous tous pour votre accueil chaleureux. »
Il en a aussi profité pour remercier chaleureusement l’équipe du festival ainsi que le public français pour leur accueil chaleureux.
Cette réunion entre Garou, Charlebois et Dubois avait des allures de grande célébration de la musique québécoise! Chacun, à sa manière, a contribué à enrichir le patrimoine culturel francophone, que ce soit à travers des succès intemporels, des collaborations mémorables ou encore des tournées internationales!
Le Festival d’Angoulême a toujours mis en lumière le cinéma francophone, mais cette année, la présence de ces trois grands chanteurs a permis de rappeler à quel point la chanson québécoise occupe une place importante dans le paysage culturel!
Habituellement plutôt discret sur sa vie privée, Garou a raconté avec douceur l’histoire derrière une collaboration précieuse avec sa fille.
C’est dans une vidéo déposée sur ses réseaux sociaux que le fier papa a effectivement abordé la création de sa pièce Lonely Waters qu’il a bâtie avec nul autre que sa belle Emelie, 23 ans.
C’est en avril que le chanteur lançait son tout premier album d’auteur-compositeur-interprète sur lequel se trouve la chanson en question.
Dans l’extrait racontant l’histoire de sa pièce, on retrouve un Garou aux yeux brillants de fierté, en train de parler pour une rare fois de sa grande fille.
Il faut savoir que la femme de 23 ans est autodidacte, elle a appris par elle-même à jouer de la musique. Elle s’est mise à écrire des chansons plus assidument durant la pandémie, pour le plaisir.
