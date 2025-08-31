Garou bien accompagné au Festival du film francophone d’Angoulême

Garou a eu droit à un moment mémorable lors de la 18e édition du Festival du film francophone d’Angoulême!

Le chanteur québécois a partagé la scène de la cérémonie de clôture avec deux monuments de la chanson d’ici: Robert Charlebois et Claude Dubois!

Sur Instagram, Garou a publié une photo où on le voit tout sourire aux côtés de ses complices, visiblement heureux de cette rencontre.