Habituellement discret sur sa vie privée, Garou raconte ce grand projet avec sa fille

Une collaboration sur un album significatif

C’est en avril que le chanteur lançait son tout premier album d’auteur-compositeur-interprète sur lequel se trouve la chanson en question.

Dans l’extrait racontant l’histoire de sa pièce, on retrouve un Garou aux yeux brillants de fierté, en train de parler pour une rare fois de sa grande fille.

Il faut savoir que la femme de 23 ans est autodidacte, elle a appris par elle-même à jouer de la musique. Elle s’est mise à écrire des chansons plus assidument durant la pandémie, pour le plaisir.

Or, touché par les propos de sa composition Lonely Waters, Garou a approché sa Emelie afin qu’ils retravaillent ensemble sa pièce et l’adaptent pour lui.