Habituellement discret sur sa vie privée, Garou raconte ce grand projet avec sa fille

Habituellement plutôt discret sur sa vie privée, Garou a raconté avec douceur l’histoire derrière une collaboration précieuse avec sa fille.
C’est dans une vidéo déposée sur ses réseaux sociaux que le fier papa a effectivement abordé la création de sa pièce Lonely Waters qu’il a bâtie avec nul autre que sa belle Emelie, 23 ans.
C’est en avril que le chanteur lançait son tout premier album d’auteur-compositeur-interprète sur lequel se trouve la chanson en question.
Dans l’extrait racontant l’histoire de sa pièce, on retrouve un Garou aux yeux brillants de fierté, en train de parler pour une rare fois de sa grande fille.
Il faut savoir que la femme de 23 ans est autodidacte, elle a appris par elle-même à jouer de la musique. Elle s’est mise à écrire des chansons plus assidument durant la pandémie, pour le plaisir.
Or, touché par les propos de sa composition Lonely Waters, Garou a approché sa Emelie afin qu’ils retravaillent ensemble sa pièce et l’adaptent pour lui.
Dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, l’artiste raconte que sa grande fille a d’abord été surprise, mais a vite accepté cette belle collaboration avec son papa.
Cliquez sur le petit signe de «play» au centre de la vidéo pour écouter Garou en parler.
Rappelons qu’on en parlait en avril lors du lancement d’Un meilleur lendemain en avril. Il s’était alors confié sur le processus qui l’avait mené à créer enfin un premier album personnel dans lequel il s’est investi en tant qu’auteur-compositeur.
De le voir ainsi parler de sa fille avec des étoiles dans les yeux est toutefois rafraîchissant et magnifique.
