5 photos de la nouvelle blonde de Garou

Rappelons que Garou et Stéphanie ont partagé une relation de 11 ans avant leur séparation. À l’époque, le chanteur avait expliqué qu’ils commençaient à «vivre comme un vieux couple» et qu’il avait ressenti le besoin de plus de liberté. Malgré cette pause, leur lien semblait indéniable. Garou avait déjà confié que sa relation avec Stéphanie était la plus longue et significative de sa vie.