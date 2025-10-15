Un film sur Les Cowboys Fringants sera diffusé au cinéma, voici QUAND

Les fans de musique et plus particulièrement ceux des Cowboys Fringants ont une date à marquer d’un immense X rouge sur leur calendrier puisqu’un film musical sur les Cowboys Fringants, capté du vivant de Karl Tremblay, sera lancé dans les cinémas du Québec.

Préparez vos mouchoirs puisque ce sera une chance unique et magique de revivre les Cowboys, comme si vous étiez sur scène avec eux.