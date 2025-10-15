Un film sur Les Cowboys Fringants sera diffusé au cinéma, voici QUAND

Début du contenu principal.
Les fans de musique et plus particulièrement ceux des Cowboys Fringants ont une date à marquer d’un immense X rouge sur leur calendrier puisqu’un film musical sur les Cowboys Fringants, capté du vivant de Karl Tremblay, sera lancé dans les cinémas du Québec.
Préparez vos mouchoirs puisque ce sera une chance unique et magique de revivre les Cowboys, comme si vous étiez sur scène avec eux.
Le film Les Cowboys Fringants sera au cinéma dès le 14 novembre prochain et des billets seront en prévente dès aujourd’hui, nous promet-on sur leur page YouTube.
Vingt ans après la captation mythique de leur spectacle au Centre Bell en 2003 (qui clôturait la tournée Break syndical), le groupe a récidivé au début de 2023, immortalisant un concert-événement au Centre Vidéotron.
Ces nouvelles images ont été tournées durant la tournée Les Antipodes – une tournée qui, rappelons-le, a pulvérisé tous les records d’assistance et de vente de billets.
Et de revoir Karl Tremblay sur scène, s’adressant pratiquement à nous, c’est spécialement touchant.
Les Cowboys Fringants sont reconnus pour leurs concerts à grand déploiement, capables de créer une communion incomparable avec leur public, que ce soit au Centre Bell, au Centre Vidéotron ou dans les arénas d'Europe francophone.
C’est donc ce qu’on retrouvera sur grand écran lors de ce rendez-vous hors du commun au cinéma.
Sous la bande-annonce déposée sur YouTube, de nombreux admirateurs ont demandé une sortie également en France afin de profiter de cette dose d’amour et de nostalgie sur le vieux continent!
Vous aimerez aussi: