Fred St-Gelais fait une révélation incroyable sur Marie-Mai

Début du contenu principal.
Le web s’est enflammé après la publication d’un extrait du Pop pop balado, dans lequel Marie-Josée Gauvin révèle une étonnante rumeur entourant le premier album d’Andrée Watters.
Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux, l'animatrice raconte qu’une rumeur circule selon laquelle, quelque part dans une voûte musicale québécoise, existerait une deuxième version de l’album AW, le tout premier opus d’Andrée Watters.
Dans les commentaires, Fred St-Gelais a rapidement démenti la rumeur, tout en partageant un fait surprenant sur la carrière de Marie-Mai.
Il a révélé posséder dans sa voûte un grand nombre de chansons inédites de la chanteuse: «Fun Fact: il existe PLUS de chansons inédites de Marie-Mai que de chansons qui sont sorties. J'en ai pour 5 albums, genre. Tout mixé, masteré, ready to go, haha!»
Parmi les autres commentaires, on retrouve également Andrée Watters, qui dément elle aussi la rumeur, précisant qu’il n’existe aucune deuxième version de son premier album cachée dans une voûte.
Selon Fred St-Gelais, cette histoire ne serait rien d’autre qu’un jeu du téléphone qui s’amplifie depuis maintenant 25 ans.
Rappelons que Marie-Mai et Fred St-Gelais ont formé un couple pendant plusieurs années, en plus de collaborer sur de nombreux albums de la chanteuse, avant de mettre fin à leur relation amoureuse et professionnelle en 2016.