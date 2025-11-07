Fred St-Gelais fait une révélation incroyable sur Marie-Mai

Le web s’est enflammé après la publication d’un extrait du Pop pop balado, dans lequel Marie-Josée Gauvin révèle une étonnante rumeur entourant le premier album d’Andrée Watters.

Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux, l'animatrice raconte qu’une rumeur circule selon laquelle, quelque part dans une voûte musicale québécoise, existerait une deuxième version de l’album AW, le tout premier opus d’Andrée Watters.