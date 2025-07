Fred St-Gelais dévoile sa nouvelle création

Fred St-Gelais et son acolyte Dom Faucher ont réalisé leur tout premier vidéoclip pour la chanson Rollerblades.

Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux, on découvre les coulisses du tournage et on apprend que Kim Gingras, la conjointe de Fred, occupe une place importante dans la création du clip.

D’ailleurs, l’artiste a partagé ce message en accompagnement de la vidéo :

«Mais c’est pas juste un clip, c’est la fusion des intérêts de tous les gens qu’on aime le plus :



- Musique

- Réalisation vidéo

- Chorégraphies

- Danse

- Sandwichs pas de croûte...»

On comprend que Kim s'occupe des aspects danse et chorégraphie du projet.

Cliquez sur le bouton jouer pour voir les images.