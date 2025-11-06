Voici ce que Marie-Josée Gauvin a fait pour célébrer ses 40 ans

Début du contenu principal.
Marie-Josée Gauvin a célébré son 40e anniversaire en grand au cours des dernières heures!
L’animatrice, qui fait partie de l’émission La gang du matin sur les ondes de Rouge FM, a eu la chance de passer la matinée de sa fête au IKEA en compagnie de ses collègues de la radio.
Oui oui, vous avez bien lu: elle a pu faire pratiquement tout ce qu’on ne peut pas faire dans un magasin IKEA comme se promener avec une trottinette ou des patins, boire du mousseux sans alcool, dormir dans un lit et plus encore.
Patrice Bélanger et Félix-Antoine Tremblant (en remplacement de Pierre-François Legendre) étaient aussi présents pour l’enregistrement de l’émission du matin en direct du IKEA de Boucherville.
Voyez juste ici un résumé de cette matinée que Marie-Josée Gauvin ne va jamais oublier:
En plus, l’animatrice a eu une montagne de brioches comme gâteau de fête. Et on peut dire que c’est vraiment un dessert incontournable après une virée au IKEA!
Ce n’est pas tout: le groupe Charles Kardos (entres autres) qui a participé à Quel talent! était aussi présent pour cette matinée bien spéciale au IKEA.
Les célébrations autour du 40e anniversaire de Marie-Josée Gauvin ne se sont pas terminées après la matinée au IKEA.
Lors de l’émission de La gang du matin diffusée aujourd’hui en direct sur les ondes de Rouge FM, l’équipe a accueilli la talentueuse Marie-Mai en studio.
Les deux reines de la pop ont eu la chance de faire un quiz afin de déterminer LA véritable reine de la pop. Voici la vidéo tournée durant le quiz: