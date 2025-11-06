Voici ce que Marie-Josée Gauvin a fait pour célébrer ses 40 ans

Marie-Josée Gauvin a célébré son 40e anniversaire en grand au cours des dernières heures!

L’animatrice, qui fait partie de l’émission La gang du matin sur les ondes de Rouge FM, a eu la chance de passer la matinée de sa fête au IKEA en compagnie de ses collègues de la radio.

Oui oui, vous avez bien lu: elle a pu faire pratiquement tout ce qu’on ne peut pas faire dans un magasin IKEA comme se promener avec une trottinette ou des patins, boire du mousseux sans alcool, dormir dans un lit et plus encore.