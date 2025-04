Kim Gingras avait un message pour Fred St-Gelais

«Après 5 ans à être célibataire, à chercher l’amour, à me demander si j’étais assez, si j’allais vraiment trouver ma personne… j’ai finalement lâché prise. En octobre 2018, je me suis écrit une lettre d’amour. 💌 Je t’y ai décrit, toi, ton énergie, tout ce que je rêvais de ressentir aux côtés de ma personne. J’y ai mis tout mon cœur. J’ai rêvé grand. Deux mois plus tard, en décembre 2018, on a eu notre première date. Je me retrouvais face à face avec l’homme dans ma lettre. 🥹 Aujourd’hui, sur cette plage, au coucher du soleil, je sais que j’ai trouvé ce que je recherchais… et bien plus encore. J’ai marié ma personne favorite au monde. Je t’aime mon ange Fred St-Gelais»

Appuyez sur «Play» au centre de la vidéo ci-haut pour voir les images.

On craque totalement! Quelle belle histoire d'amour. Nous leurs souhaitons des dizaines d'années de bonheur..