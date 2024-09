François Morency est en deuil

C'est via Instagram qu'on a pu découvrir la nouvelle:

«Depuis plusieurs années j’ai deux chiens husky en parrainage chez @kinadapt avec qui je passe le plus de temps possible.



Ce sont mes bébés, mais qui habitent dans un lieu qui leur convient beaucoup mieux qu’on condo montréalais. Vous avez souvent vu des photos d’elles sur cette page.



C’est la mère et la fille. La maman, Athéna, 14 ans, nous a quitté doucement hier après une vie bien remplie de courses en forêt, de traineau, de marche, de très intenses dégustations de foie séché, de nombreux câlins et de longues siestes.



Avec sa fille Stand-Up elle m’a redonné le goût de l’hiver et l’enthousiasme devant une tempête de neige. En la voyant mon sourire s’affichait instantanément, tout devenait léger, mon ton changeait et je lui parlais avec une voix très aiguë et enfantine, bref je redevenais un gamin. Elle m’a amené juste du bon.



Et là, fallait décider de tirer la plogue car elle n’était plus la même et que tout était devenu pénible pour elle.

Se faire du mal pour éviter qu’elle en ait trop, se dire que c’est la bonne chose à faire, et ça l’est, mais bordel..



« C’est juste un animal » ; pas vraiment non. Ça devient un mélange entre ton enfant, ton frère et ton ami.

Oh criss que je t’aimais belle bête.

Je m’en vais courir avec ta fille en pensant à toi xx», dévoile-t-il, le coeur lourd.

