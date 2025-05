France Beaudoin remontera sur scène, voici tout ce qu'il faut savoir

En plus des vedettes québécoises, les nombreux bénévoles du GRIS-Montréal seront mis en lumière tout au long de la soirée.

Dans un communiqué émis aux médias, la directrice du Groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal (GRIS) Marie Houzeau explique l'importance de cet organisme auprès des jeunes et de la communauté LGBTQ+:

«Depuis 30 ans, le GRIS tisse des liens, brise l’isolement et change des vies, un témoignage à la fois. Grâce à nos bénévoles, nos allié·es et nos partenaires, nous avons pu contribuer à bâtir un Québec plus inclusif, où chaque jeune peut trouver sa place. Mais notre travail n’est pas terminé. Il est essentiel de continuer à dénoncer toute forme de radicalisation et d’intolérance et à défendre une société ouverte et respectueuse de toutes les diversités.»

Les billets pour le spectacle du 7 mai 2025 à l'Olympia sont en vente juste ici.