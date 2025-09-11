En direct de l'univers: la distribution de cette série chouchou lancera la saison!

Début du contenu principal.
En direct de l'univers recommencera ce samedi à ICI Télé.
Pour lancer la 17e saison, France Beaudoin recevra les vedettes de la nouvelle série chouchou de Radio-Canada, Antigang!
Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Karine Gonthier-Hyndman, Irdens Exantus, Vincent Graton, Fabien Cloutier, Léane Labrèche-Dor, l'autrice Nadine Bismuth et la productrice Fabienne Larouche seront tous présents pour la grande première d'En direct de l'univers.
Toute cette belle brochette aura le bonheur de découvrir des performances surprises avec des chansons qui ont marqué leur parcours.
On a trop hâte de voir ça!
La première de la saison d'En direct de l'univers avec l'équipe d'Antigang sera diffusée ce samedi 13 septembre 2025 à 19h.
En plus des vedettes de la nouvelle quotidienne d'ICI Télé, En direct de l'univers célébrera le monde musical de la joueuse de hockey Marie-Philip Poulin et de l'humoriste Guillaume Pineault ce mois-ci.
On pourra également découvrir l'univers de Sara Dufour, Jean-Michel Blais et Mario Pelchat cet automne.
Cette semaine avait lieu la grande première d’Antigang, la toute nouvelle quotidienne d’ICI Télé.
Pour souligner l’événement, l’équipe de l’émission s’est réunie afin de célébrer ce moment marquant. Sur les photos partagées sur les réseaux sociaux, on découvre l’équipe de comédiens réunie autour de Luc Dionne, un verre de champagne à la main, pour célébrer la présentation de l’émission au public.
Vous aimerez aussi: