En direct de l'univers: la distribution de cette série chouchou lancera la saison!

En direct de l'univers recommencera ce samedi à ICI Télé.

Pour lancer la 17e saison, France Beaudoin recevra les vedettes de la nouvelle série chouchou de Radio-Canada, Antigang!

Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Karine Gonthier-Hyndman, Irdens Exantus, Vincent Graton, Fabien Cloutier, Léane Labrèche-Dor, l'autrice Nadine Bismuth et la productrice Fabienne Larouche seront tous présents pour la grande première d'En direct de l'univers.