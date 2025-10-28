Formidable nouvelle pour Pierre Houde

Pierre Houde a reçu tout un honneur en ce mardi: il est entré au Temple de la renommée du sport motorisé canadien!

Le célèbre commentateur sportif a été intronisé en raison de ses 30 années d'expérience en tant que voix francophone de la Formule 1.

Un collègue de longue date de Pierre Houde, le commentateur Bertrand Houle, a lui aussi reçu cette prestigieuse distinction.

La bonne nouvelle a été annoncée par RDS sur les réseaux sociaux: