En Vedette

Formidable nouvelle pour Pierre Houde

Pierre Houde a reçu tout un honneur en ce mardi: il est entré au Temple de la renommée du sport motorisé canadien!

Le célèbre commentateur sportif a été intronisé en raison de ses 30 années d'expérience en tant que voix francophone de la Formule 1.

Un collègue de longue date de Pierre Houde, le commentateur Bertrand Houle, a lui aussi reçu cette prestigieuse distinction. 

La bonne nouvelle a été annoncée par RDS sur les réseaux sociaux:

Dans un communiqué émis aux médias aujourd'hui, le Temple de la renommée du sport motorisé canadien a encensé le travail de Pierre Houde

«L’éloquence et le professionnalisme de Houde ont fait de lui l’un des commentateurs les plus respectés au Canada.»

L'organisation ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Bertrand Houle, un pilier de la Formule 1, de l’IndyCar et de la Formule E au pays.

Toutes nos félicitations à ces deux monuments du sport télévisé!

«Ma fille, pis mon amoureuse»: Pierre Houde se fait surprendre en studio

Le mois dernier, L’Antichambre à RDS présentait une émission spéciale pour souligner les 50 ans de carrière de Pierre Houde.

Si la soirée avait été annoncée aux téléspectateurs, l’animateur a tout de même eu droit à plusieurs belles surprises, dont une toile du talentueux peintre, Michel Lapensée. 

D’abord, Pierre Houde a eu la surprise de voir plusieurs collègues venir saluer sa carrière. Marc Denis, Bertrand Houle, François Dumontier, ainsi que Michel Mailhot et Michel Lacroix sont montés sur le plateau de l’émission sportive.

