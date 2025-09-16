Pierre Houde aura droit à une soirée en son honneur

Une voix, une passion

C’est à seulement 18 ans que Pierre Houde a fait ses débuts au micro de CKAC à Montréal.

Il a ensuite rejoint l'équipe de RDS en 1989. Depuis, sa voix et sa passion pour le sport ont accompagné des millions de téléspectateurs, que ce soit pour des matchs de hockey, des Grand Prix de Formule 1 ou des Jeux olympiques.

Reconnu pour son éloquence et sa maîtrise de ses sujets, Pierre Houde est un pro pour retransmettre l'émotion des événements sportifs les plus marquants.

Son talent a d'ailleurs été reconnu par le milieu, et il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey à Toronto en 2024 et a reçu le prix commémoratif Foster-Hewitt pour sa contribution remarquable au sport.