Pierre Houde aura droit à une soirée en son honneur

Si vous avez déjà regardé un match des Canadiens de Montréal ou une course de Formule 1 à la télévision, vous connaissez sa voix.
Pierre Houde, un monument du journalisme sportif québécois, célèbre cette année 50 ans de carrière.
Et pour l'occasion, RDS lui rend un hommage spécial ce mardi soir.
C’est à seulement 18 ans que Pierre Houde a fait ses débuts au micro de CKAC à Montréal.
Il a ensuite rejoint l'équipe de RDS en 1989. Depuis, sa voix et sa passion pour le sport ont accompagné des millions de téléspectateurs, que ce soit pour des matchs de hockey, des Grand Prix de Formule 1 ou des Jeux olympiques.
Reconnu pour son éloquence et sa maîtrise de ses sujets, Pierre Houde est un pro pour retransmettre l'émotion des événements sportifs les plus marquants.
Son talent a d'ailleurs été reconnu par le milieu, et il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey à Toronto en 2024 et a reçu le prix commémoratif Foster-Hewitt pour sa contribution remarquable au sport.
Dans une émission spéciale de 90 minutes, l’Antichambre lui rendra donc hommage pour ces impressionnantes années de carrière.
Les fans ont donc rendez-vous ce mardi 16 septembre à 20h sur les ondes de RDS.
Sous la publication annonçant cet honneur, de nombreux abonnés ont tenu à souligner son travail et à féliciter ces 50 années de vaillant travail.
Les fans se sont effectivement empressés de le remercier et à célébrer sa classe, lui apposant le titre de «légende».