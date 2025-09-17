«Ma fille, pis mon amoureuse»: Pierre Houde se fait surprendre en studio

Début du contenu principal.
Hier, L’Antichambre à RDS présentait une émission spéciale pour souligner les 50 ans de carrière de Pierre Houde.
Si la soirée avait été annoncée aux téléspectateurs, l’animateur a tout de même eu droit à plusieurs belles surprises, dont une toile du talentueux peintre, Michel Lapensée.
D’abord, Pierre Houde a eu la surprise de voir plusieurs collègues venir saluer sa carrière. Marc Denis, Bertrand Houle, François Dumontier, ainsi que Michel Mailhot et Michel Lacroix sont montés sur le plateau de l’émission sportive.
Mais le moment le plus touchant est survenu lorsque sa fille, Michelle Houde, et sa conjointe, Lyne, sont venues le rejoindre pour lui rendre hommage.
Dans un extrait de l'émission, on découvrir ce qui séduit Lyne au début de sa relation avec Pierre Houde.
La voix officielle du Canadien avait plus d'un tour dans sa manche pour séduire celle qui faisait battre son coeur.
«J'arrive chez lui sur l'îlot, des cachous, toutes sortes de petits amuse-bouches. Là, je le regarde et j'ai dit: "Est-ce que tu as des chips." Il est devenu blanc. Il dit: "Lyne, il y a un dépanneur là, je vais aller te chercher des chips." Je lui ai dit: "Non, non, non, je ne te ferais pas faire ça là." Fait que le deuxième souper, je suis arrivée et il y avait un assortiment de chips.»
L'homme de hockey a d’ailleurs été récompensé tout récemment au Gala des prix Gémeaux, où lui et son équipe ont remporté le trophée de la meilleure animation sportive pour l'animation du hockey à RDS.
Pierre Houde a débuté sa carrière à 18 ans sur les ondes de CKAC à Montréal. Depuis 1989, il fait partie de l’équipe de RDS. Sa voix unique et sa passion pour le sport ont accompagné des millions de téléspectateurs, que ce soit lors des matchs de hockey, des Grands Prix de Formule 1 ou encore des Jeux olympiques.
