«Ma fille, pis mon amoureuse»: Pierre Houde se fait surprendre en studio

Dans un extrait de l'émission, on découvrir ce qui séduit Lyne au début de sa relation avec Pierre Houde.

La voix officielle du Canadien avait plus d'un tour dans sa manche pour séduire celle qui faisait battre son coeur.

«J'arrive chez lui sur l'îlot, des cachous, toutes sortes de petits amuse-bouches. Là, je le regarde et j'ai dit: "Est-ce que tu as des chips." Il est devenu blanc. Il dit: "Lyne, il y a un dépanneur là, je vais aller te chercher des chips." Je lui ai dit: "Non, non, non, je ne te ferais pas faire ça là." Fait que le deuxième souper, je suis arrivée et il y avait un assortiment de chips.»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.