Florence Longpré était très bien accompagnée sur le tapis rouge en France

«Ça va être la plus grosse projection que j'ai jamais faite pour une série que j'ai réalisée. Donc je suis vraiment très content de ça. [...] Présenter une série en France pour moi, c'est comme un rêve, un peu. Quand on fait une série télé au Québec, on ne pense pas qu'on va venir la montrer dans des salles de cinéma en France ou ailleurs dans le monde», a déclaré Guillaume Lonergan en entrevue avec Noovo Info.

Il a de quoi être fier!

En ce qui concerne la star de la fiction, elle a été photgraphiée en solo par la presse française. Voici le look étincelant de Florence Longpré à Séries Mania à Lilles: